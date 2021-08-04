Türkiye’de araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %29,6 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 10:05:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Haziran ayına göre %40 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %45,3 düşüşle 47.849 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %41,7 ve yıllık %74,7 düşüşle 36.311 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %33,9 ve yıllık %35,8 düşüşle 11.538 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %29,6 artışla 442.550 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %27 artışla 346.636 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %40,1 artarak 95.914 adet seviyesinde yer aldı.