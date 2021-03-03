Türkiye’de araç satışları Ocak-Şubat döneminde %37,4 arttı

Çarşamba, 03 Mart 2021 12:45:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak ayına göre %33,7 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %24,2 artışla 58.504 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %26,5 ve yıllık %18,6 artışla 44.749 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %64,3 ve yıllık %46,4 artışla 13.755 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %37,4 artışla 102.232 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %34,1 artışla 80.107 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %51 artarak 22.125 adet seviyesinde yer aldı.