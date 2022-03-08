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Türkiye’de araç satışları Ocak-Şubat döneminde %14,1 düştü

Salı, 08 Mart 2022 11:26:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak ayına göre %30,2 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %15,1 artışla 49.652 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %29,7 artış ve yıllık %15,9 düşüşle 37.641 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %31,8 artış ve yıllık %12,7 düşüşle 12.011 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %14,1 düşüşle 87.783 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %16,8 düşüşle 66.661 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %4,5 düşerek 21.122 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  otomotiv  |  benzer haberler »

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