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Türkiye’de araç satışları Ocak-Nisan döneminde %72,4 arttı

Salı, 04 Mayıs 2021 10:31:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayına göre %36,2 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %132,4 artışla 61.488 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %36,6 düşüş ve yıllık %121,6 artışla 48.375 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %34,6 düşüş ve yıllık %183,1 artışla 13.113 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %72,4 artışla 260.148 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %68,7 artışla 204.839 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %88,1 artarak 55.309 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Avrupa  otomotiv  Türkiye  |  benzer haberler »


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