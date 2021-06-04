Türkiye’de araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %72 arttı

Cuma, 04 Haziran 2021 10:28:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Nisan ayına göre %10,9 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %69,8 artışla 54.734 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %10,8 düşüş ve yıllık %72,1 artışla 43.138 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %11,5 düşüş ve yıllık %61,9 artışla 11.596 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %72 artışla 314.882 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %69,2 artışla 247.977 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %83 artarak 66.905 adet seviyesinde yer aldı.