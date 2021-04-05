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Türkiye’de araç satışları Ocak-Mart döneminde %59,7 arttı

Pazartesi, 05 Nisan 2021 11:07:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Mart ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat ayına göre %64,8 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %92,8 artışla 96.428 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %70,6 ve yıllık %91,4 artışla 76.357 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %45,9 ve yıllık %98,3 artışla 20.071 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %59,7 artışla 198.660 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %57 artışla 156.464 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %70,3 artarak 42.196 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye  otomotiv  Avrupa  |  benzer haberler »


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