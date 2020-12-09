Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %72 arttı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 16:16:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Kasım ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim ayına göre %15,4 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %37,8 artışla 80.141 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %15,7 düşüş ve yıllık %34,6 artışla 64.357 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %14,2 düşüş ve yıllık %52,2 artışla 15.784 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %72 artışla 688.495 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %67,3 artışla 529.388 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %92,8 artarak 139.107 adet seviyesinde yer aldı.