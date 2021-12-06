Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %1 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 09:50:20 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Kasım ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Eylül ayına göre %6,1 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %24,9 düşüşle 60.216 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %6 ve yıllık %33,2 düşüşle 42.982 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %6,1 ve yıllık %9,2 artışla 17.234 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %1 artışla 675.107 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %2,1 düşüşle 518.294 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %12,7 artarak 156.813 adet seviyesinde yer aldı.