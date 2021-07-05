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Türkiye’de araç satışları Ocak-Haziran döneminde %55,4 arttı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 10:43:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayına göre %45,8 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12,5 artışla 79.819 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %44,5 ve yıllık %9,3 artışla 62.348 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %50,6 ve yıllık %25,6 artışla 17.471 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %55,4 artışla 394.701 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %52,4 artışla 310.325 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %67,2 artarak 84.376 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: otomotiv  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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