Türkiye’de araç satışları Ocak-Eylül döneminde %13,1 arttı

Salı, 05 Ekim 2021 09:55:02 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos ayına göre %2,2 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %36,9 düşüşle 58.141 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %3 ve yıllık %39,1 düşüşle 43.408 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %0,2 artış ve yıllık %28,9 düşüşle 13.733 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %13,1 artışla 558.145 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %11,9 artışla 434.800 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %17,5 artarak 123.345 adet seviyesinde yer aldı.