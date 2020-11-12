Türkiye’de araç satışları Ocak-Ekim döneminde %78,1 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2020 13:36:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Eylül ayına göre %4,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %93 artışla 94.733 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %7 ve yıllık %90,9 artışla 76.341 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %4,8 düşüş ve yıllık %102,6 artışla 18.392 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %78,1 artışla 588.354 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %73,1 artışla 465.031 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %99,7 artarak 123.323 adet seviyesinde yer aldı.