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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Temmuz ayında aylık %0,87 düştü

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 11:10:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla %0,66 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %111,34 arttı. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %81,69 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,87 düşüş ve yıllık %134,31 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %117,96 arttı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,97 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %121,63 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %86,72 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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