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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Şubat’ta aylık %2,20 arttı

Pazartesi, 21 Mart 2022 11:51:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %2,35 ve önceki yılın aynı ayına göre %106,13 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %53,21 artış göstermiş oldu.

Şubat ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %2,20 ve yıllık bazda %148,50 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %84,28 arttı.

Öte yandan, Şubat ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,29 ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %107,53 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %55,54 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi 

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