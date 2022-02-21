﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ocak’ta aylık %5,79 arttı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 10:59:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %3,25 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %96,44 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %46,71 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %5,79 ve yıllık %142,97 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %75,15 yükseldi.

Ocak ayında makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,78 ve 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %96,21 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %49,05 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Şub

Çemtaş’ın satış geliri 2021’de %91,6 artış gösterdi

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Şub

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri ve net kârı 2021’de yükseldi

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Şub

Borusan Mannesmann İsrail’e spiral kaynaklı boru tedarik edecek

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Şub

DTS Filyos elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik tesisi inşa edecek

Son Tarihli İlgili Haberler

31 Oca

Ekinciler’in kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı