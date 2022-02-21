Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ocak’ta aylık %5,79 arttı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 10:59:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %3,25 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %96,44 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %46,71 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %5,79 ve yıllık %142,97 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %75,15 yükseldi.

Ocak ayında makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,78 ve 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %96,21 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %49,05 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.