Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan ayında aylık %3,30 arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 10:51:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Nisan ayında, bir önceki aya kıyasla %2,61 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %97,11 arttı. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %64,83 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %3,30 ve yıllık %134,36 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %100,05 arttı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %9,26 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %105,12 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %67,68 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.