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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Mayıs’ta aylık %7,54 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:48:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Mayıs ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %4,69 ve önceki yılın aynı ayına göre %39,60 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %32,03 artış göstermiş oldu.

Mayıs ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %7,54 ve yıllık bazda %60,66 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %39,70 arttı.

Öte yandan, Mayıs ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,10 ve bir önceki yılın Mayıs ayına göre %44,64 arttı. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %31,72 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye  imalat  Avrupa  |  benzer haberler »


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