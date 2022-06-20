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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Mayıs ayında aylık %7,88 arttı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 13:25:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla %6,51 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %100,54 arttı. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %70,12 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %7,88 ve yıllık %135,10 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %106,47 arttı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %6,47 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %111,81 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %73,88 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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