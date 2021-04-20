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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Mart’ta aylık %10,12 arttı

Salı, 20 Nisan 2021 12:16:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Mart ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %7,45 ve önceki yılın aynı ayına göre %33,19 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %27,54 artış göstermiş oldu.

Mart ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %10,12 ve yıllık bazda %49,63 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %31,26 arttı.

Öte yandan, Mart ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %7,73 arttı ve bir önceki yılın Mart ayına göre %33,89 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %28,08 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  imalat  |  benzer haberler »


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