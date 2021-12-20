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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Kasım’da aylık %14,50 arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 10:32:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %13,49 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %47,89 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %36,19 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %14,50 ve yıllık %81,48 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %58,26 yükseldi.

Kasım ayında, makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %14,30 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %49,66 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %38,95 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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