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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Kasım ayında aylık %0,85 yükseldi

Çarşamba, 21 Aralık 2022 12:22:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,28 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %83,66 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %103,17 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,85 ve yıllık %80,65 artış gösterdi. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %126,91 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,31 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %93,19 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %111,23 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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