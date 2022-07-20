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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Haziran ayında aylık %7,31 arttı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:57:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Haziran ayında, bir önceki aya kıyasla %9,18 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %110,66 arttı. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %75,95 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %7,31 ve yıllık %141,60 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %112,84 arttı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %9,12 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %121,50 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %80,41 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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