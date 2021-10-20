﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Eylül’de aylık %2,59 arttı

Çarşamba, 20 Ekim 2021 10:30:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %1,55 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %28,87 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %35,78 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %2,59 ve yıllık %58,03 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %53,12 yükseldi.

Eylül ayında, makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,25 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %32,35 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %38,55 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Eki

BMS çelik hasır ve nervürlü çubuk tesisinin inşasına başladı
14 Eki

İDÇ çelikhane yatırımı için 75 milyon $ değerinde kredi aldı
04 Eki

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Eylül’de aylık %1,23 arttı
01 Eki

TÇÜD: Türkiye Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek aylık ham çelik üretimini gerçekleştirdi
21 Eyl

Yükselen Çelik yeni çelik servis merkezi kuracak