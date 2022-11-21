Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ekim ayında aylık %0,85 düştü

Pazartesi, 21 Kasım 2022 11:42:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,34 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %103,79 arttı. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %101,19 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,85 düşüş ve yıllık %105,10 artış gösterdi. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %129,50 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,60 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %117,97 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %108,64 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.