Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Aralık’ta aylık %27,37 arttı

Perşembe, 20 Ocak 2022 12:18:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* geçtiğim0iz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %25,92 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %87,64 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %41,01 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %27,37 ve yıllık %129,12 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %66,17 yükseldi.

Aralık ayında, makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %24,77 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %87,34 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %43,55 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.