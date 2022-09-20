Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ağustos ayında aylık %0,57 arttı

Salı, 20 Eylül 2022 10:26:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla %2,64 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %118,94 arttı. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %88,82 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,57 ve yıllık %131,48 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %123,18 arttı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,63 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %129,98 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %94,42 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.