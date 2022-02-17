Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasında çelik ürünlerini etkileyecek detaylar belli olmaya başladı

Perşembe, 17 Şubat 2022 17:00:58 (GMT+3) | İstanbul

3 Şubat’ta Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Yassı, filmaşin ve inşaat demiri gibi bazı ürünler kota sistemine tabi olacakken (yine de belli bir vergi oranı uygulanacak), yarı mamul dahil bazı ürünler için ise mevcut vergi oranları üzerinden %20, %30 ve %50 indirime gidilecek.

Sıcak haddelenmiş yassı ürünler için belirlenen yıllık kota 120.000 mt olurken, bu kota dahilinde yapılacak ithalattan vergi alınmayacak ancak bu kota aşıldığında %9-13 vergi uygulanacak. Soğuk haddelenmiş yassı ürünler için ise yıllık 70.000 mt olarak belirlenen kota dahilinde yapılan ithalat %6 vergiye tabi olurken, kota aşıldığında ödenecek vergi oranı şimdi olduğu gibi %10 olacak. Uzun mamullerde ise, filmaşin ithalatı yıllık 50.000 mt kota dahilinde %10 vergiye, inşaat demiri ithalatı ise yıllık 100.000 mt kota dahilinde %10 vergiye tabi olacak. Söz konusu kota aşıldığında, filmaşin için %12, inşaat demiri için %15 vergi uygulanacak.

Piyasa oyuncuları bu yeni uygulamaların sıcak sac piyasasına en büyük etkisinin kota hacminin çok düşük olması olduğunu aktarıyor. 2021 yılında Türkiye, Ukrayna’dan 1,06 milyon mt sıcak sac ithal etti. Ancak SteelOrbis’in görüştüğü bir piyasa kaynağı vergi alıcı tarafından ödeneceği için bu düşük kota hacminin satıcılardan ziyade alıcılar için sorun olacağını aktarıyor. Ayrıca piyasa oyuncuları bugün açıklanan detaylardan çok memnun olmadığı için başka değişiklikler yapılabilmesi adına hükümet ile görüşmeler yapılabileceği bildiriliyor. Uzun onay süreci düşünüldüğünde anlaşmanın ancak bu yılın sonunda ya da önümüzdeki sene yürürlüğe girmesi bekleniyor.