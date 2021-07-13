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Türkiye, Vietnam’dan ithal paslanmaz boruya antidumping vergisi getirdi

Salı, 13 Temmuz 2021 15:13:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye, Vietnam’dan ithal paslanmaz boruya antidamping vergisi getirdi.

1 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki soruşturma döneminde, Vietnamlı paslanmaz boru üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna göre Türkiye Ticaret Bakanlığı, ortalama damping marjını Inox Hoa Binh Joint Stock Company için %21,86, OSS Dai Duong için %22,36, Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Ltd. için %19,64 ve diğer üreticiler için %25 oranında belirledi. 

Soruşturma, söz konusu ithalatın Türkiye iç piyasasına maddi olarak zarar verdiği iddiasıyla Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin başvurusu üzerine 24 Haziran 2020 tarihinde başlatılmıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: borular  Avrupa  paslanmaz  Türkiye  boru  kota ve vergiler  paslanmaz  |  benzer haberler »


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