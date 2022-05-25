Türkiye tüketici güven endeksi Mayıs’ta aylık %0,4 arttı

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 11:48:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Nisan ayında 67,3 puan olan tüketici güven endeksi*, Mayıs ayında aylık bazda %0,4 artış göstererek 67,6 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Nisan ayında aylık bazda %7,3 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre %4 düşüşle 37,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %1,5 düşüşle 66,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Mayıs ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %3,3 oranında düşüşle 28,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,3 artarak 89 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %2,7 artışla 11,5 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1 artışla 7,3 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.