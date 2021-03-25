Türkiye tüketici güven endeksi Mart’ta aylık %2,5 arttı

Perşembe, 25 Mart 2021 11:35:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Şubat ayında 84,5 puan olan tüketici güven endeksi*, Mart ayında aylık bazda %2,5 artış göstererek 86,7 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Şubat ayında aylık bazda %1,5 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mart ayında, Şubat ayına göre %1,4 artışla 60,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %2,5 artışla 94,1 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Mart ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %5,7 oranında artışla 43,3 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %2 artarak 97,4 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %4,8 artışla 14,5 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %6,6 düşüşle 9,9 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.