Türkiye tüketici güven endeksi Haziran’da aylık %5,8 arttı

Salı, 22 Haziran 2021 12:07:02 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Mayıs ayında 77,3 puan olan tüketici güven endeksi*, Haziran ayında aylık bazda %5,8 artış göstererek 81,7 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Mayıs ayında aylık bazda %3,6 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Haziran ayında, Mayıs ayına göre %1,5 düşüşle 55,2 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %9,2 artışla 86 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Haziran ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %0,9 oranında artışla 35,4 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %5,2 artarak 96,9 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %14,6 artışla 13,6 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1 artışla 8,1 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.