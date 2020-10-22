Türkiye tüketici güven endeksi Ekim’de aylık %0,1 düştü

Perşembe, 22 Ekim 2020 12:00:03 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Eylül ayında 82 puan olan tüketici güven endeksi*, Ekim ayında aylık bazda %0,1 düşüş göstererek 81,9 puan seviyesine geriledi. Ülkede tüketici güven endeksi Eylül ayında aylık bazda %3,2 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye'de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ekim ayında, Eylül ayına göre %7,9 düşüşle 66,3 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %2,3 düşüşle 81,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %1,1 oranında artışla 40,4 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %3,9 artarak 97,4 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %30,9 artışla 13,8 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,6 düşüşle 8,7 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.