Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Kasım ayında %5,7 düştü

Salı, 24 Kasım 2020 11:59:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Ekim ayında 83,8 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, Kasım ayında %5,7 düşüşle 79 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Kasım ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Ekim ayına göre %4,2 düşerek 85,8 puan seviyesine geriledi.

Kasım ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %10,3 düşüşle 62,6 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %2,5 düşüşle 95,4 puan oldu.

Kasım ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,5 artarak 122,1 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.