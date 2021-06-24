Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Haziran ayında %3,6 arttı

Perşembe, 24 Haziran 2021 11:36:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında 79,6 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Haziran ayında %3,6 artışla 82,4 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Haziran ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Mayıs ayına göre %1,1 düşerek 85,1 puan seviyesine yükseldi.

Haziran ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %2,3 artışla 76,3 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %4,6 artışla 88,6 puan oldu.

Haziran ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %6,2 artarak 119,2 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.