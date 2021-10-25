Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Ekim ayında %1 arttı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 11:04:28 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Eylül ayında 91,8 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Ekim ayında %1 artışla 92,7 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Ekim ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Eylül ayına göre %2,3 artarak 98,4 puan seviyesine yükseldi.

Ekim ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %1,9 düşüşle 81,5 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %3,5 artışla 103,9 puan oldu.

Ekim ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1,9 artarak 122,7 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.