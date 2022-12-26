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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında aylık %1,2 yükseldi

Pazartesi, 26 Aralık 2022 10:41:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 91,6 puan seviyesine kıyasla %1,2 artışla 92,6 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Aralık ayında aylık %1,5 artarak 102,8 puan seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %3,9 düşüşle 80,5 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %5,4 artışla 104,8 puan seviyesine çıktı.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,6 düşerek 129,5 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 

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