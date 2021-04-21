Türkiye beyaz eşya sektörü, yassı çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını istiyor

Çarşamba, 21 Nisan 2021 15:29:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya firmalarını temsil eden Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), düzenlediği basın toplantısında 2021 yılının birinci çeyreğinde sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, yassı çeliğe uygulanan gümrük vergisiyle ilgili sıkıntılar dile getirildi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı, sektörün, yassı çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını istediğini ifade etti. Beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik konusunda ülkenin rekabet avantajını artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Fatih Özkadı, AB’li üreticilerin yassı çelik ürünlerini gümrük vergisi ödemeden ithal edebildiğini, Türkiye’de yassı çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin maliyetleri artırdığını belirtti. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi, “Korumacı önlemler yerine, yerli yassı çelik üreticilerinin daha çeşitli ve kaliteli üretim yapması için gerekli yatırım desteği sağlanması yoluna gidilmeli. Böylece dışa bağımlılık da azalacak. Bu konuda serbestleşme yolunda Ticaret Bakanlığı tarafından bazı adımlar atıldı,” diye ekledi.

Küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin genel durumu ve sektöre etkisi hakkında yorum yapan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer ise, Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücünü koruyabilmek ve ihracat seviyesini daha da artırmak için Paris Anlaşması’na öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. AB’nin ticaret politikalarında Paris Anlaşması’na uyumluluk ön şart olduğundan, anlaşmayı onaylamanın Türkiye’nin ihracat rekabetçiliğini devam ettirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

2021 yılının TÜRKBESD’e üye firmalar için çok olumlu başladığını ifade eden Dinçer, yılın ilk çeyreğinde yerel satışların geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %40 artış gösterdiğini söyledi. Söz konusu dönemdeki ihracat da yıllık %26 oranında arttı. TÜRKBESD’e göre, yılın birinci çeyreğinde yerel satış ve ihracat olmak üzere altı ana ürün grubundaki toplam satışlar bir önceki yıla göre %29 artışla 8.521.513 adet seviyesinde yer aldı. TÜRKBESD üyesi firmaların Mart ayındaki yere satışları geçtiğimiz yıl aynı aya kıyasla %26, ihracatı %42, üretimi %43 oranında arttı.