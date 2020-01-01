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Türk çelik sektörü koruyucu önlemler ve yapısal bozukluklara çözüm arıyor

Bilecik Demir Çelik Genel Müdürü Muammer Bilgiç de bu görüşe katılarak, bu yapısal bozukluğun ülkenin sınırlı kaynaklarının ...

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