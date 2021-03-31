TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %9,7 arttı

Çarşamba, 31 Mart 2021 12:12:04 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artışla 3,29 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %15,6 düşüşle 6,35 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %22,2 artışla 858,64 milyon $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %16,5 artışla 594,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %9,7 artışla 1,63 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %3 artarak 1,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.