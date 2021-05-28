Cuma, 28 Mayıs 2021 10:48:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %33,2 düşüşle 3,06 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Nisan döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %19,7 düşüşle 14,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %97,4 artışla 1,28 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %77,3 artışla 696,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %44,3 artışla 4,05 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %25,9 artarak 2,51 milyar $ seviyesinde yer aldı.