TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %59,7 arttı

Çarşamba, 30 Haziran 2021 14:19:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %20,2 artışla 4,13 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %13,1 düşüşle 18,27 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %138,5 artışla 1,33 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %66,7 artışla 651,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %59,7 artışla 5,37 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %32,5 artarak 3,16 milyar $ seviyesinde yer aldı.