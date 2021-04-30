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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %28,5 arttı

Cuma, 30 Nisan 2021 11:46:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Mart ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 düşüşle 4,65 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Mart döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %15,2 düşüşle 11,04 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mart ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %72,2 artışla 1,15 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %34,9 artışla 718,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %28,5 artışla 2,77 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %13,3 artarak 1,81 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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