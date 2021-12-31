TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %96,7 arttı

Cuma, 31 Aralık 2021 10:19:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Kasım ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 artışla 5,40 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %13,2 düşüşle 39,35 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %83,2 artışla 1,51 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %43,2 artışla 861,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %96,7 artışla 15,33 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %38 artarak 7,91 milyar $ seviyesinde yer aldı.