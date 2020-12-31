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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %15,8 düştü

Perşembe, 31 Aralık 2020 10:28:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Kasım ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artışla 5,33 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %82,5 artışla 45,34 milyar $ seviyesine yükseldi.

Kasım ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %28,3 artışla 836,77 milyon $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,7 artışla 605,14 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %15,8 düşüşle 7,81 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %5,7 düşerek 5,73 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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