TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %66,4 arttı

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 11:11:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Haziran ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 düşüşle 2,85 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Haziran döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %11,4 düşüşle 21,16 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %97,6 artışla 1,55 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizince sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %53,2 artışla 818,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %66,4 artışla 6,89 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %36,1 artarak 3,96 milyar $ seviyesinde yer aldı.