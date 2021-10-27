TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %96 arttı

Çarşamba, 27 Ekim 2021 10:56:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %47,5 düşüşle 2,55 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %14,6 düşüşle 32,35 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde ikinci sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %181,1 artışla 2,02 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %50,3 artışla 885,29 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %96 artışla 12,05 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %37,6 artarak 6,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.