TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %98,5 arttı

Pazartesi, 29 Kasım 2021 11:17:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %40,1 düşüşle 1,44 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %15,9 düşüşle 33,86 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde ikinci sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %120,8 artışla 1,81 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %37,6 artışla 800,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %98,5 artışla 13,83 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %37,4 artarak 7,05 milyar $ seviyesinde yer aldı.