TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %84,9 arttı

Perşembe, 30 Eylül 2021 10:14:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Ağustos ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 düşüşle 4,26 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %9,8 düşüşle 29,78 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde ikinci sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %210,3 artışla 1,78 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %73 artışla 808,54 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %84,9 artışla 10,03 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %35,8 artarak 5,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.