﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %31,6 arttı

Perşembe, 30 Haziran 2022 11:49:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %155,2 artışla 10,61 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %136 artışla 43,21 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,8 artışla 1,42 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %22,7 artışla 792,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %31,6 artışla 7,04 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %35 artarak 4,25 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %31,4 artış gösterdi

30 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %10,6 düştü

14 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,7 düştü

13 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,3 düştü

10 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %53 azaldı

10 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %5,3 düştü

09 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,4 düştü

08 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde 10 milyar $’a yaklaştı

07 Haz | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı ve ithalatı Ocak-Nisan döneminde düştü

02 Haz | Çelik Haberler