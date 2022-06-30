TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %31,6 arttı

Perşembe, 30 Haziran 2022 11:49:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %155,2 artışla 10,61 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %136 artışla 43,21 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,8 artışla 1,42 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %22,7 artışla 792,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %31,6 artışla 7,04 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %35 artarak 4,25 milyar $ seviyesinde yer aldı.