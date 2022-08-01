Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle ilk yarıda düştü

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 10:30:01 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation bu yılın Haziran ayı ve ilk yarısına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayında şirketin küresel araç üretimi yıllık %4,6 düşüşle 793.378 adet seviyesinde yer alarak üst üste üçüncü ay düşüş gösterdi. Söz konusu ayda şirketin yurt içi üretimi yıllık %29,9 düşüşle 206.373 adet oldu. Söz konusu ayda şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %9,3 artışla 587.005 adet seviyesine yükseldi.

Toyota’nın küresel araç satışları söz konusu ayda yıllık %3,2 düşüşle 817.321 adet seviyesinde yer aldı. Haziran ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık bazda %29,8 düşüşle 128.876 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde şirketin araç üretimi ve satışları pandemi ve yarı iletken çip sıkıntısının etkisi nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. İlk yarıda Toyota’nın küresel araç üretimi yıllık %3,5 düşüşle 4.359.239 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin yurt içi üretimi yıllık %18,4 düşüşle 1.271.659 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %4,4 artışla 3.087.580 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında şirketin küresel araç satışları yıllık %6,1 düşüşle 4.699.020 adet oldu. Söz konusu dönemde Toyota’nın araç ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 810.537 adet seviyesinde yer aldı.