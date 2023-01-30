Toyota yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Türkiye’deki tesisinde üretimi askıya alacak

Pazartesi, 30 Ocak 2023 14:30:08 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre Japon otomobil üreticisi Toyota’nın Türkiye merkezli bağlı kuruluşu Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki haftadan itibaren Sakarya’da bulunan tesisindeki üretimini geçici olarak askıya alacak.

14 günlük duruş sırasında tesiste bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-14 Ağustos tarihleri arasında da Sakarya’da bulunan tesisindeki üretimini askıya almıştı.

Öte yandan Şubat ayında Toyota’nın Çek Cumhuriyeti’nde bulunan tesisinde de üretim duracak.